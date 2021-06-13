Altınordu’da Eroğlu tamam

TFF 1. Lig'de geçen sezon Play-Off finalinde Altay'a yenilerek Süper Lig'in kapısından dönen Altınordu'da 9 sezondur görev alan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, yeni sezonda da takımın başında yer alacak. Tamamı yerli ve genç ağırlıklı kadrosuyla mücadele eden kırmızı-lacivertli kulüple büyük başarılara imza atan teknik patron Hüseyin Eroğlu'nun ismi son dönemde Bundesliga'da küme düşen Werder Bremen ile anılıyordu. Werder Bremen'de teknik direktörlük görevine Alman çalıştırıcı Markus Anfang getirilirken, Altınordu ile sözleşmesi devam eden Hüseyin Eroğlu'nun yuvada kalacağı bildirildi. TFF 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Yılport Samsunspor'la da ismi geçen 48 yaşındaki teknik adam İzmir ekibinden ayrılmayacak. 42 yaşındaki Hüseyin Eroğlu, yeni sezona takımını yine Süper Lig hedefiyle hazırlayacak.

İKİ ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Altınordu'nun 9 sezondur başında bulunan deneyimli çalıştırıcı, kırmızı-lacivertli kulüple 3 ve 2. Lig'de şampiyonluk yaşadı. Yedi sezondur mücadele ettikleri 1. Lig'de 4 kez kıl payı Play-Off'u kaçırdı. Geçen sezon ilk kez sezonu ilk 6 içinde bitirdi ve Play-Off'a kalıp final oynama başarısını gösterdi. Hüseyin Eroğlu'nun gelecek sezon için de iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadığı öğrenildi.

İSTİKRAR ABİDESİ

ALTINORDU'DA 2012- 2013 sezonunda görev yapmaya başlayan ve takımı 3. Lig'den 1. Lig'e taşıyan Hüseyin Eroğlu, İzmir ekibiyle ligde ve kupada 332 karşılaşmaya çıktı. Deneyimli teknik adam, geride kalan 332 maçta 153 galibiyet, 86 beraberlik ve 93 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 532 gol atıp kalesinde 378 gol gördü. Türk futbol tarihinde aynı takımda en uzun süre çalışan teknik adamlardan biri oldu. Geçtiğimiz yıllarda Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, başarılı teknik adam için, "Hüseyin Eroğlu ilerleyen dönemde Türkiye'nin Ferguson'u olacak. 27 yılda Manchester United efsanesini yaratan Alex Ferguson ve Auxerre'de 44 yıl görev yapan Guy Roux gibi düşünüyoruz. Hüseyin Eroğlu, Ferguson'un rekorunu kırarak Türk futbolunda tarihe geçecek" ifadelerini kullanmıştı.