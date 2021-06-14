  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Metehan için servet

Metehan için servet

Altınordu, ’in yeni ekibi ’in talip olduğu başarılı kanat oyuncusu için 10 milyon TL bonservis bedeli istedi.

Metehan için servet

14.6.2021

TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu, Süper Lig ekiplerinin dikkatini çeken Metehan Mimaroğlu için büyük bedel biçti. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, talip oldukları 26 yaşındaki sağ kanat için İzmir temsilcisinin 10 milyon TL bonservis ücreti talep ettiğini açıkladı. Kırmızı-lacivertlilerin, 2019-2020 sezonunun devre arasında 3. Lig takımı Osmaniyespor'dan 50 bin TL karşılığında transfer ettiği, birkaç sezon öncesine kadar Bölgesel Amatör Lig'de oynayan Metehan için 10 milyon TL istemesi transfer başarısı olarak yorumlandı. SÜPER Lig'in yeni ekibi Adana Demir'i n Altınordu yönetimine 1.5 milyon TL teklif ettiği, bonservis rakamının yüksek olması nedeniyle daha sonra transferden vazgeçtiği ifade edildi.

SİVAS VE ANTALYA DA DEVREDE
SÜPER Lig ekiplerinden Antalyaspor ve Sivasspor'un da listesinde yer alan Metehan, geçen sezon Play-Off finalini kaybederek Süper Lig'in kapısından dönen Altınordu'da 8 gol, 7 asistle oynadı. Oyuncunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Metehan için servet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.