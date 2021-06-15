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Haberler Altınordu Altınordulu Enis Destan’a Alman kancası

Altınordulu Enis Destan’a Alman kancası

İzmir ekibinin yıldız oyuncusuna talip olurken, yönetim, 3 milyon Euro bonservis istedi

Altınordulu Enis Destan’a Alman kancası

15.6.2021

TFF 1. Lig'de geçen sezon sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Altınordu'nun genç forveti Enis Destan'a Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig talip oldu. Bundesliga'da sezonu ikinci sırada tamamlayarak yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Alman kulübünün 18 yaşındaki golcü için nabız yokladığı ifade edildi. Altınordu yönetiminin Enis için 3 milyon Euro bonservis ücreti ve bir sonraki transferinden de yüzde 30 pay istediği bildirildi. RB Leipzig yönetiminin önümüzdeki günlerde Almanya'da Altınordulu kurmaylarla bir araya gelerek temasları sıklaştıracağı ifade edildi. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın gelişimini sürdürmesi için Avrupa'ya göndermeyi planladığı Enis Destan, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da listesinde yer alıyor.

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