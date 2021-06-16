Altınordu savunmada SOS veriyor

TFF 1. Lig'de Play-Off finalinde Altay'a yenilerek Süper Lig hedefini ıskalayan Altınordu'da gözler iç transfere çevrildi. Defans oyuncularından Furkan Çil, Emre, Ufuk Budak ve Yiğithan Güveli'nin takımdan ayrılmasının ardından İzmir ekibinde sözleşmeleri biten takım kaptanı stoper Sinan Osmanoğlu ve Kahraman Demirtaş ile de görüşmeler sürüyor. Yönetimin teklif sunduğu iki oyuncunun henüz imza atmaması kurmayları tedirgin ediyor.

KAPTAN SİNAN'IN TALİPLERİ VAR

Kırmızı-lacivertli formayla 3 ve 2. Lig'de şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki Sinan Osmanoğlu'na başta Samsunspor olmak üzere Süper Lig'den düşen Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve Ankaragücü'nün talip olduğu öğrenildi. Sinan, İzmir ekibinde 204 maçta forma giyerken, 11 gol atıp 7 asist yaptı. Kahraman ise Altınordu'da oynadığı 40 karşılaşmada 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ