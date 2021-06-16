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Haberler Altınordu Altınordu'da Ali Dere imzaladı

Altınordu'da Ali Dere imzaladı

TFF 1'inci Lig'de yeni sezonda yine iddialı bir kadro takımla mücadele etmeyi hedefleyen Altınordu, İstanbulspor'dan ayrılan sol kanat Ali Dere ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Altınordu'da Ali Dere imzaladı
DHA

16.06.2021, 11:27

Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Altınordu ailesine hoş geldin Ali Dere. A takımımızın yeni transferi Ali Dere, kendisini 2 yıl boyunca Altınordu ailesine katan sözleşmeye imzayı attı. Oyuncumuza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Konyaspor 'da profesyonel olan 28 yaşındaki Ali Dere, geçen sezon Play-Off yarı final deneyimi yaşadığı İstanbulspor'la ligde 22, kupada 2 müsabakada görev alıp 1 asist yaptı. Son 4 sezonda İstanbul ekibinde top koşturan tecrübeli futbolcu 1'inci Lig'de 193 karşılaşmada 13 gol atarken, 21 maça çıktığı Süper Lig 'de 2 kez rakip fileleri sarstı. İzmir temsilcisi prensipte anlaştığı Fethiyespor'dan sol kanat Anıl Arıcıoğlu'nun da kulübüyle resmen yollarını ayırmasını bekliyor.

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