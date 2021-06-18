Burak’a Sevilla talip

TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'nun 17 yaşındaki yıldız adayı Burak İnce ile İspanya'nın Sevilla kulübünün de ilgilendiği öğrenildi. Almanya Bundesliga'dan Bayer Leverkusen'in transferi için nabız yokladığı genç orta saha oyuncusunun La Liga'nın köklü kulüplerinden Sevilla'ya da gidebileceği belirtildi. Süper Lig takımlarının transfer listesinde yer almasına rağmen Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın Avrupa'nın 5 büyük liginden birine göndermeyi düşündüğü Burak'ın yeni sezon öncesi yuvadan uçması bekleniyor.

3 MİLYON EURO İSTİYOR

Manisaspor altyapısından Altınordu altyapısına transfer olduktan sonra İzmir ekibinde profesyonel olan sol ayaklı Burak İnce, özellikle frikikten attığı gollerle adından söz ettiriyor. Geçen sezon 28 müsabakada görev alan genç krampon, 5 kez rakip fileleri sarstı. Burak, kupada çıktığı 2 maçta ise 1 gol kaydetti. Yetiştirdiği futbolcuları parlatarak kasasını dolduran Altınordu, Burak İnce'yi en az 3 milyon Euro bonservis bedeliyle satmayı planlıyor. İzmir ekibinin bir sonraki satıştandar da en az yüzde 30 pay almak istiyor. İzmir ekibi bu satıştan yeni sezon bütçesini oluşturacak.