Altınordu’da yaprak dökümü

TFF 1'inci Lig'de geçen sezon Play-Off finalinde Altay'a 1-0 yenilerek Süper Lig'in kapısından dönen Altınordu'da tam bir yaprak dökümü yaşanıyor. Son olarak stoper Kahraman Demirtaş'ın kulübün önerdiği 750 bin lira yıllık garanti ücreti az bulup Göztepe ile anlaşmasının ardından Sinan Osmanoğlu da yol ayrımına geldi. Altınordu'da serbest kalan ve yönetimden düşünmek için süre isteyen diğer stoper Sinan Osmanoğlu'nun da yuvadan uçması bekleniyor. Sinan'la Yılport Samsunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Ankaragücü'nün de ilgilendiği öğrenildi.

SADECE ALİ GELDİ

Kırmızı-lacivertlilerde sol bek Ufuk Budak, ön libero Furkan Çil, sağ kanat Emre Nefiz ve stoper Yiğithan Güveli de takımdan ayrılmıştı. Kahraman ile birlikte takımdan ayrılan oyuncu sayısı 5'e yükselirken yönetim, dış transferde şimdiye kadar sadece İstanbulspor'dan sol kanat oyuncusu Ali Dere ile anlaştı.