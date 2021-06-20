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Haberler Altınordu Hüseyin Eroğlu’nun Almanya seferi

’nun seferi

Hüseyin Eroğlu’nun Almanya seferi

20.6.2021

TFF 1. Lig ekibi Altınordu'nun teknik direktörü ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Hüseyin Eroğlu, Almanya seferine çıktı. Almanya doğumlu olan Hüseyin Eroğlu, Altınordu Futbol Akademisi İdari Direktörlüğü görevini yürüten ağabeyi Halit Eroğlu ile birlikte doğup büyüdüğü Delmenhorst şehrini ziyaret etti. Eroğlu kardeşler, daha sonra Düsseldorf'a giderek kulübün forma sponsoru olan firma yetkilileriyle bir araya geldi. Bu görüşmede yeni sezonda Altınordu A takımı ve akademi ekiplerinin maçlarda ve antrenmanlarda giyeceği ürünlerin planlaması yapıldı. Tecrübeli teknik adamın Almanya'da gurbetçi futbolcu transferi için de görüşmeler yapacağı öğrenildi.
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