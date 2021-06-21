Altınordu’da Sinan gidici

Altınordu'nun önemli oyuncularından stoper Sinan Osmanoğlu, kırmızı-lacivertli kulübe veda etmeye hazırlanıyor. Sözleşmesi sona erdikten sonra yönetimle masaya oturan tecrübeli savunmacının kendisine sunulan teklifi düşük bulduğu öğrenildi. Başka kulüplerden teklif alan Sinan'ın hafta içi yeni kulübüyle sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

SAMSUNSPOR TALİP OLDU

Altınordu'da 8 sezon forma giyen 1.97 boyundaki defans oyuncusuna son olarak Yılport Samsunspor'un teklif sunduğu bildirildi. Kaptanlık görevini üstlenen Sinan Osmanoğlu'na Süper Lig'den düşen Büyükşehir Belediye Erzurum ve A.Gücü de talip olmuştu. Sinan büyük ihtimalle geçen yıl Play-Off finali oynayan Altınordu'dan ayrılan 6'ncı futbolcu olacak.