Altınordu’nun gözü Recep Niyaz’da

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, dış transferde çalışmalarına hız verdi. Geçen sezon Play-Off Finali'nde Altay'a kaybederek Süper Lig'in kapısından dönen İzmir ekibi, Denizlispor'dan ayrılan yıldız isme kancayı taktı. Kırmızı-lacivertliler, geçen sezon Denizlispor formasıyla Süper Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan Recep Niyaz'a talip oldu. Yeşil-siyahlı kulüple sözleşmesini fesheden 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Süper Lig'de 28 maçta görev alıp, 5 gol, 2 asistle oynadı. Daha önce Çaykur Rizespor ve Denizlispor'la 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşayan Recep'in Süper Lig kulüplerinden teklif beklediği ancak 1'inci Lig'e dönmesi halinde aynı hedefteki Altınordu'ya gelebileceği ifade edildi.
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