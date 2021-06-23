Altınordu’da 3 oyuncu A takıma katıldı

Altınordu FK, geçtiğimiz sezon başında hazırlayıcı takımı Niğde Anadolu FK'ye kiraladığı 3 oyuncunun A takıma katıldığını açıkladı. Kırmızı-lacivertli kulüp, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"2020/21 sezonunda hazırlayıcı takımımız Niğde FK kadrosunda bulunan ÖKS oyuncularımızdan Ali Emre Yanar, Metehan Yılmaz ve Altar Han Hidayetoğlu Altınordu FK A takımımıza katıldı. Hazırlayıcı takımımızda gösterdikleri performansla 3 oyuncumuz da 2021/2022 sezonunda ileri futbol eğitimini aldıkları yuvada, Altınordu FK'da yerlerini alacaklar. Oyuncularımıza A takımımıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyoruz."