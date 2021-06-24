Altınordu’ya sponsor

ALTINORDU Futbol Kulübü'nün sağlık sponsoru Medicana International İzmir Hastanesi oldu. Sponsorluğun, Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen imza törenine katılan Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, sporcu sağlığı konusunda ihtiyaç duydukları sağlam yol arkadaşını bulduklarını belirtti. Altınordu'nun Türkiye'nin en geniş futbol organizasyonu olduğunu dile getiren başkan Seyit Mehmet Özkan, "A Takımımız ve akademimizin dışında 10 bini aşkın çocuğa spor yaptırıyoruz. Bu geniş organizasyonda, sporcu sağlığında sağlam bir yol arkadaşına ihtiyacımız vardı. Medicana Sağlık Grubu, yurt çapında 14 ayrı hastanesiyle bu topraklarda her yere kaliteli sağlık hizmetleri götürme hedefi olan, aynen bizim gibi yüzde 100 yerli bir kuruluş. Medicana ile yollarımızın birleşmesinden çok mutluyuz" diye konuştu.

ÖNEMLİ YARTIRIMLARIMIZ VAR

ALTINORDU'NUN Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olduğunu söyleyen başkan Seyit Mehmet Özkan şöyle devam etti: "Cumhuriyetle yaşıt bir kulübüz. Türk futbolunun geleceğine çok önemli yatırımlar yapıyoruz. Başarılarımızın devamı gelecek."

FUTBOL MERKEZİ VE SPORCU SAGLIGI ÖNEMLİ

ALTINORDU Başkanı Seyit Mehmet Özkan, sporcu sağlığı, profesyonel futbol sektöründe en önde gelen destek unsurlarından biri olmasına rağmen, kulüplerin bu konuda yatırım yapmadığını söyledi. Özkan, "Ünlü futbol insanı Alex Ferguson, Manchester United kulübünde geçirdiği 27 yıllık futbol yaşamında üstün başarılar elde etmelerinin ardında yatan en önemli 2 unsurun, futbol akademisi ve sporcu sağlığı merkezi olduğunu ifade etmiştir" dedi.

YATIRIMLAR SÜRECEK

İZMİR ekibinin futbolda örnek model ürettiğini bunu da geliştirmeye çalıştıklarını ifade eden başkan Seyit Mehmet Özkan şöyle devam etti: "Altyapısıyla üst yapısıyla hedefleri olan bir takımız. Biz Türkiye'nin Altınordusuyuz."

ULVİ ÜNAL: BİZ DE ÇOK MUTLUYUZ

MEDİCANA International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal ise Medicana Sağlık Grubu'nu temsilen, Altınordu'nun çatısı altında olmaktan çok mutlu olduklarını söyledi. Ünal, "Sağlık ve sporun birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini çok iyi biliyoruz. Bu nedenle hastanelerimizin bulunduğu hemen her ilde spor kulüplerine sağlık sponsorluğu yaparak destekte bulunmayı bir görev bildik. Yaptığımız onca anlaşmaya rağmen önemli bir eksik vardı ve o eksik parça bugün tamamlandı" dedi.

NİGDE ANADOLU'DAN 3 TAKVİYE YAPILDI

TFF 1. Lig'de yeni sezon öncesi dış transferde sadece İstanbulspor'dan orta saha oyuncusu Ali Dere ile sözleşme imzalayan Altınordu, geçen sezon 2. Lig'de yer alan Niğde Anadolu FK'ya kiralık olarak gönderdiği 3 futbolcusunu A takıma dahil etti. Geçmişte A takım deneyimi olan 23 yaşındaki kaleci Ali Emre Yanar'ın yanı sıra 21 yaşındaki ön libero Metehan Yılmaz ve 19 yaşındaki sağ kanat Altar Han Hidayetoğlu, yeni sezonda 1. Lig'de boy gösterecek. Kulüpten yapılan açıklamada, "2020-21 sezonunda hazırlayıcı takımımız Niğde FK kadrosunda bulunan öz kaynak oyuncularımızdan Ali Emre Yanar, Metehan Yılmaz ve Altar Han Hidayetoğlu Altınordu FK A takımımıza katıldı. 3 oyuncumuzda Altınordu FK'da yerlerini alacaklar. Başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.