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Haberler Altınordu Altınordu’da hedef Ekrem Kayılıbal

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Altınordu’da hedef Ekrem Kayılıbal

25.6.2021

TFF Birinci Lig'de mücadele eden Altınordu, geçen sezon 1922 Konyaspor'da forma giyen sağ kanat Ekrem Kayılıbal'ı listesine aldı. Konyaspor altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu, 2020-21 sezonunda 35 karşılaşmada forma giyip, 4 kez rakip fileleri sarsıp, 6 da asist yaptı. Alt liglerden takip ettiği genç oyuncuları transfer ederek 1. Lig'de parlatmayı hedefleyen Altınordu'nun bonservisi elinde olan Ekrem'i kadrosuna katmak istediği belirtildi. Altınordu'nun transferi bitirmek için ısrarcı olduğu kaydedilirken, Ekrem'in altyapısından yetiştiği Konyaspor'la anlaşma ihtimalinin de bulunduğu bildirildi. Ekrem Kayılıbal, sol kanat ve sağ bek olarak da görev yapabiliyor.
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