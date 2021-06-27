Kırmızı-lacivertli ekibin genç yıldızlarını yakın takipte

Yetiştirdiği oyuncularla, Türk futboluna önemli katkılar sağlayan Altınordu'nun geçen sezon vitrine çıkardığı genç isimleri Süper Lig ve Avrupa kulüplerinin gündeminden düşmüyor.

Orta saha oyuncusu Burak İnce'ye İspanyol devi Sevilla, santrafor Enis Destan'ı da Galatarasay, Trabzonspor ile Belçika ve Fransız ekipleri yakın takibe almıştı. İzmir temsilcisinin 20 yaşındaki savunma oyuncusu Yusuf Can Esendemir de Avusturya temsilcisi FC Red Bull Salzburg transferi için girişimlere başladı.

YÖNETİM TEKLİFİ BEKLİYOR

Avusturya Bundesliga'da geçen sezon şampiyon olan Salzburg'un, İzmir ekibiyle menajerler aracılığıyla dirsek temasında olduğu belirtildi. Kırmızı-lacivertli kulübün altyapısından yetişen 20 yaşındaki stoper, geçen sezon TFF 1. Lig'de 21 maçta görev alırken, 1 kez rakip fileleri havalandırdı ve 1 gol pası verdi. Kırmızı-lacivertli kulüple 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Can Esendemir'e cazip bir teklif gelmemesi halinde kadroda tutulacağı ifade edildi.

ÜMİT MİLLİ OLDU

Genç futbolcu, kariyerinde 2 kez Ümit Milli takımda görev yaptı. Toplamda 4 kez ay yıldızlı formayı giydi. Stoper ve sol bek pozisyonlarında oynayan Yusuf Can, profesyonel olarak 34 maçta oynadı. Bir gol atıp 1 asist yaptı.

İLK TERCİH AVRUPA

ALTINORDU'NUN golcüsü Enis Destan'ı Süper Lig'den bir çok kulüp istiyor. Ancak İzmir ekibinin kurmaylarının Enis'in Türkiye'de bir kulüp yerine Avrupa'ya gitmesini tercih ediyor. Genç yıldız geçen sezon 26 lig maçında 12 gol atıp 3 asist yaptı.