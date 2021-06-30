Burak İnce’ye Sevilla kancası

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı genç futbolcular Avrupa'nın gözdesi oldu. Geçen sezon gösterdiği performansla takımın gol yükünü çeken ve A Milli Takımı'na kadar yükselen 19 yaşındaki Enis Destan'ı Belçika'nın Club Brugge takımı resmen isterken, Burak İnce'ye bu kez İspanyollar kanca attı. Kırmızı-lacivertlilerin öz kaynağından çıkardığı Burak İnce için Galatasaray ve Almanya ekibi Bayer Leverkusen'in yanı sıra İspanya'dan ciddi teklifler geldiği vurgulandı. 17 yaşındaki genç yıldız için İspanyol temsilcisi Sevilla'nın Altınordu'nun kapısını çalacağı kaydedildi.

OĞULCAN KONYASPOR'DA

A Milli Takım'da da oynayan Çağlar, Freiburg'ta sergilediği performansın ardından Premier Lig'in yolunu tutup 2018'de Leicester City'e imza attı. Çağlar dışında altyapıdan yetişen 3 oyuncu daha Avrupa'da boy gösteriyor. 2017'de İtalyan devi Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, Berke Özer ve Barış Alıcı, son 2 sezonda Westerlo'da kiralık olarak forma giydi. Öte yandan İzmir ekibinde 2009'dan beri forma giyen Oğulcan Ülgün, Konyaspor'a tranfser oldu. 23 yaşındaki futbolcu kendisini 3 yıllığına Konya'ya bağlayan imzayı attı.