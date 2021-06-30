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Haberler Altınordu Manisa Futbol’da Özbalta imza attı

’da Özbalta imza attı

Manisa Futbol’da Özbalta imza attı

30.6.2021

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Serkan Özbalta ile sözleşme yenilendi. Geçen sezon 2. Lig'de takımı namağlup şampiyonluğa taşıyan genç çalıştırıcı ile 2 yıllık mukavele yapıldı. Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde başkan Mevlüt Aktan, başkan vekili Engin Anlı ve sportif direktör Serkan İşyapan yer aldı. Manisa FK ailesinin bir parçası olmaktan dolayı mutluluğunu dile getiren Özbalta, "Geçen sene bu ailenin bir parçası oldum. Manisa FK kolej havasında olan, ciddi atılımlar yapan ve projeler üreten bir kulüp. Bize güvenen insanlara mahcup olmadan yeni sezonla alakalı işimizin henüz bitmediğini biliyoruz" diye konuştu.
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