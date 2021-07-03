Altınordu’da savunma alarmı

TFF 1. Lig'de geçen sezon Play-Off finalinde Altay'a yenilerek Süper Lig'in kapasından dönen Altınordu'da yeni sezon öncesi defans hattı dağıldı. Kırmızı-lacivertli ekipte defans kurgusunda önemli yere sahip olan Kahraman Demirtaş, Emre Nefiz, Furkan Çil, Oğulcan Ülgün, Yiğithan Güveli ve Ufuk Budak takımdan ayrıldı. Uzun yıllardır İzmir ekibinde forma giyen savunma oyuncusu Sinan Osmanoğlu'nun ise durumu belirsizliğini koruyor.



ANKARAGÜCÜ İLE TEMASTA

Altınordu ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki futbolcuyla yönetimin iki kez masaya oturduğu ancak anlaşma sağlayamadığı öğrenildi. Sinan'ın Süper Lig'den düşen Ankaragücü ile temasta olduğu öğrenildi. Kulüpte 3 ve 2. Lig'de şampiyonluk yaşayan oyuncu, Samsunspor'un da listesinde. Altınordu dış transferde şu ana kadar sadece İstanbulspor'dan Ali Dere'yi aldı.



EROĞLU GİTTİ, ÖZEL GELDİ

ALTINORDU'DA ALFA İdari Direktörlük görevini yürüten Halit Eroğlu görevden ayrıldı ve yerine Hande Özel'in getirildi. Kırmızı- lacivertli kulübün A Takım Teknik Direktörü olan Hüseyin Eroğlu'nun kardeşi olan Halit Eroğlu'nun kulüple ilişkisinin kesildiği öğrenildi. Altınordu'da daha önce Psikolojik Performans Bölümü Direktörü olan Hande Özel, ALFA İdari Direktörü olarak İzmir kulübüne hizmet verecek.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ