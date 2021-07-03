  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Altınordu’da savunma alarmı

Altınordu’da savunma alarmı

İzmir ekibinin defans hattındaki önemli isimleri takımdan ayrıldı

Altınordu’da savunma alarmı

3.7.2021

TFF 1. Lig'de geçen sezon Play-Off finalinde Altay'a yenilerek Süper Lig'in kapasından dönen Altınordu'da yeni sezon öncesi defans hattı dağıldı. Kırmızı-lacivertli ekipte defans kurgusunda önemli yere sahip olan Kahraman Demirtaş, Emre Nefiz, Furkan Çil, Oğulcan Ülgün, Yiğithan Güveli ve Ufuk Budak takımdan ayrıldı. Uzun yıllardır İzmir ekibinde forma giyen savunma oyuncusu Sinan Osmanoğlu'nun ise durumu belirsizliğini koruyor.

ANKARAGÜCÜ İLE TEMASTA
Altınordu ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki futbolcuyla yönetimin iki kez masaya oturduğu ancak anlaşma sağlayamadığı öğrenildi. Sinan'ın Süper Lig'den düşen Ankaragücü ile temasta olduğu öğrenildi. Kulüpte 3 ve 2. Lig'de şampiyonluk yaşayan oyuncu, Samsunspor'un da listesinde. Altınordu dış transferde şu ana kadar sadece İstanbulspor'dan Ali Dere'yi aldı.

EROĞLU GİTTİ, ÖZEL GELDİ
ALTINORDU'DA ALFA İdari Direktörlük görevini yürüten Halit Eroğlu görevden ayrıldı ve yerine Hande Özel'in getirildi. Kırmızı- lacivertli kulübün A Takım Teknik Direktörü olan Hüseyin Eroğlu'nun kardeşi olan Halit Eroğlu'nun kulüple ilişkisinin kesildiği öğrenildi. Altınordu'da daha önce Psikolojik Performans Bölümü Direktörü olan Hande Özel, ALFA İdari Direktörü olarak İzmir kulübüne hizmet verecek.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altınordu’da savunma alarmı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.