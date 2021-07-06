Altınordu’nun gençleri uçuyor

Yetiştirdiği oyuncularla, Süper Lig ve Avrupa kulüplerinin yakın takibinde olan Altınordu'da yeni bir iddia daha gündeme geldi. Kırmızı-lacivertli ekibin 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Yiğit Emre Çeltik'in Hollanda'nın Fortuna Sittard ekibinin radarında olduğu öğrenildi. Bu sezon İzmir ekibinde vitrine çıkan Yiğit Emre, merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara pozisyonu ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Hollanda ekibinin bu sezon 1. Lig'de izlettiği ve geçmiş yıllarda özellikle Altınordu'nun yurt dışında kaldığı turnuvalarda 18 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ettiği bildirildi. Kulüpler arasında pazarlığın sürdüğü transferin en kısa zamanda sonlanması bekleniyor.

GELECEĞİN YILDIZ ADAYI

Yiğit Emre Çeltik, geçtiğimiz sezon İngiltere'nin ünlü gazetelerinden The Guardian tarafından yapılan araştırmada geleceğin en iyi 60 futbolcu adayı arasında gösterilmişti. İzmir temsilcisinin, alacağı bonservis bedeli netlik kazanmazken bir sonraki satıştan yüzde 30 pay alacağı bildirildi. Altınordu'da 19 yaşındaki forvet oyuncusu Enis Destan için Club Brugge, sol ayaklı orta saha Burak İnce için de İspanyol ekibi Sevilla ile prensip anlaşmasına varmıştı. Kırmızı- lacivertlilerde bu satışların gerçekleşmesinin ardından gelen maddi güç