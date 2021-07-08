  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Altınordu'da Burak İnce Bielefeld'e gidiyor

Altınordu'da Burak İnce Bielefeld'e gidiyor

Türk futbolunun son yıllardaki yetiştirici kulübü TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'nun 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İnce, ekiplerinden ’e transfer olmaya hazırlanıyor.

Altınordu'da Burak İnce Bielefeld'e gidiyor
DHA

08.07.2021, 13:12

İzmir temsilcisinin Burak için resmi teklif sunan Alman kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Burak'ın yeni sezon öncesi Arminia Biefeld ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Altınordu bonservis ücretinin yanı sıra, oyuncunun bir sonraki transferinden pay da alacak.

Manisaspor altyapısında yetişen Burak İnce, 2015 yılında Altınordu altyapısına transfer oldu. Son 2 sezonda A takımda forma şansı bulan Burak İnce, geçen sezon 28 maçta 5 kez rakip fileleri sarstı. Sol ayaklı merkez orta saha oyuncusu teknik özellikleriyle dikkatleri üzerine çekti. Burak'la daha önce Bayer Leverkusen ile Sevilla da ilgilenmişti. Burak İnce, FIFA kuralları gereği 18 yaşına girdikten sonra 2022 yılının ocak ayında yurt dışına transfer olabilecek.

Altınordu'da 7 oyuncu ile yollar ayrıldı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altınordu'da Burak İnce Bielefeld'e gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.