Altınordu’dan Gençer atağı

TFF Birinci Lig'de geçen sezon Spor Toto Süper Lig'in kapısından dönen Altınordu, Play- Off Finali'nde bileti kaptırdığı rakibi Altay'ın yıldızına kancayı taktı. Savunmaya takviye yapması beklenen kırmızı-lacivertliler, Altay'dan stoper Gençer Cansev'e teklif götürdü. Kurmaylar, geçen sezon ocak ayında kulübüyle sözleşme uzatmasına rağmen, Altay yönetimi tarafından kendisine kulüp bulması tebliğ edilen 32 yaşındaki deneyimli savunmacıyı alarak savunmadaki sıkıntıyı gidermeyi planlıyor.

FUTBOLCU DA OLUMLU BAKIYOR

GENÇER'İ telefonla arayan Altınordu yönetimi, "Kulübünle bonservis sorununu çöz, gel imza at" teklifini götürdü. İzmir'de ev alan ve Altay'dan önce Göztepe'de de forma giyen başarılı savunmacının kırmızı-lacivertlilerin teklifine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Geçen sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Gençer'in sağlık durumunu da araştıran kurmaylar, Altay Kulübü'nden transfer için de kolaylık bekliyor. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

BAŞKAN ÖZKAN'DAN TFF'YE ÖNERİ

ALTINORDU Başkanı Seyit Mehmet Özkan, yabancı futbolcu konusunda TFF Başkanı Nihat Özdemir'e önerilerde bulundu. Özdemir'e seslenen Özkan, "Kulüpler Birliği demek Federasyon demek kardeşim, hepsi birden üzerime gelirlerse tek başıma ne yapabilirim ki' dediğinizi duyar gibiyim. O zaman vuruşarak çekilin Nihat Ağabey. Deyin ki kadroda ne kadar yabancı, o kadar 'Öz kaynak' sporcusu. İlk 11'de, 11 yabancı mı oynatırsan maç kadrosunda 11 öz kaynak sistemi oyuncusu olacak" diye konuştu.

Takımların sahaya 21 yerine 22 oyuncuyla çıkabileceğini ifade eden Altınordu Başkanı Özkan, "İlk 11'de 11 yabancı oynatanın yedek kulübesi tamamen öz kaynak sistemi (ÖKS) oyuncularından olacak. Bir başka kulüp diyelim ki ilk 11'de 7 yabancı oynatıyor, o zaman maç kadrosunda da 7 ÖKS oyuncusu olacak. O zaman ilk 11'de isterse 4 tane T.C. vatandaşı transfer oyuncu oynatacak, 4 tane de yedek kulübesinde tutabilecek. Teorik olarak kulüplerin, hiç ÖKS oyuncusu oynatmadan ligi tamamlama olasılığı olacak. Ama yedek kulübesi ÖKS oyuncuları ile dolu olacak" dedi.

■ BURAK HAKERLER