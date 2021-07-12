  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Altınordu’dan Harun’a kanca

Altınordu’dan Harun’a kanca

İzmir ekibi, transferde Antalya’nın genç ön liberosuna teklif götürdü

Altınordu’dan Harun’a kanca

12.7.2021

TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu'nun dış transferde atağa kalktı. Kırımızı-lacivertlilerin Süper Lig ekibi Antalyaspor'dan ön libero Harun Alpsoy'la ilgilendiği öğrenildi. Geçen sezon kiralık olarak Süper Lig'e adını yazdıran Altay'da forma giyen genç futbolcu, kasığındaki sakatlığı nedeniyle ligin ikinci yarısında görev alamadı.

GENÇ OYUNCU İSVİÇRE ÇIKIŞLI
Kırmızı-lacivertlilerin, iyileşen ve sakatlık sorunu kalmayan 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için temasları başladığı belirtildi. İsviçre doğumlu Harun, altyapısından yetiştiği Grasshoppers kulübünden 2017'de Antalyaspor'a transfer oldu. Süper Lig'de 33 maça çıkan gurbetçi futbolcu geçen sezon Altay'da 9 karşılaşmada oynadı. Futbolcunun 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altınordu’dan Harun’a kanca haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.