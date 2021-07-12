Altınordu’dan Harun’a kanca

TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu'nun dış transferde atağa kalktı. Kırımızı-lacivertlilerin Süper Lig ekibi Antalyaspor'dan ön libero Harun Alpsoy'la ilgilendiği öğrenildi. Geçen sezon kiralık olarak Süper Lig'e adını yazdıran Altay'da forma giyen genç futbolcu, kasığındaki sakatlığı nedeniyle ligin ikinci yarısında görev alamadı.

GENÇ OYUNCU İSVİÇRE ÇIKIŞLI

Kırmızı-lacivertlilerin, iyileşen ve sakatlık sorunu kalmayan 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için temasları başladığı belirtildi. İsviçre doğumlu Harun, altyapısından yetiştiği Grasshoppers kulübünden 2017'de Antalyaspor'a transfer oldu. Süper Lig'de 33 maça çıkan gurbetçi futbolcu geçen sezon Altay'da 9 karşılaşmada oynadı. Futbolcunun 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ