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Erol’u istiyor

Kırmızı-lacivertliler, ’e çıkan ’un 24 yaşındaki ön liberosunu kadrosuna katacak

Altınordu Erol’u istiyor

13.7.2021

TFF 1. Lig ekibi Altınordu, dış transferde çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızılacivertliler, orta sahaya Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'dan Erol Can Akdağ'ı transfer etmek istiyor. Karadeniz ekibinde ön libero olarak görev yapan 24 yaşındaki futbolcu için Altınordu yönetimi görüşmelere başladı. Süper Lig kadrosunda düşünülmeyen futbolcunun kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yüksek bonservis bedeli yüzünden Erol Can'ın ilk etapta kiralık olarak kadroya katılması planlanıyor.

GENÇER CANSEV ISRARI
Önceki sezonu Ağrı 1970'te kiralık olarak geçirdikten sonra sezon başında Giresun'a dönen Erol Can, 1. Lig'de 29 maçta oynadı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. İzmir ekibi, stoper takviyesi için de Altay'dan Gençer Cansev ile temaslarını sürdürüyor.

■ BURAK HAKERLER

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