Zor bir yarış bizi bekliyor

ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, yeni sezonun zor olacağını ama yine de başarılı olacaklarına inandıklarını belirtti. Deneyimli teknik adam, "Biz yine sahada en doğru işi yapan, futbolun bütün güzelliklerini sahaya yansıtan, rakibe saygı konusundan asla taviz vermeyen bir takım kimliğinde oynayacağız. Hedeflerimiz arasında yine Play-Off'u zorlamak ve bunu başarırken de yeni isimleri vitrine çıkarmak var. Geçen sene 19 öz kaynak oyuncumuz görev aldı. Finale giden yolda hepsinin performansları vardı" dedi. Enis Destan ve Burak İnce'nin de opsiyonlarının açık olduğunu ifade eden Eroğlu, "Sadece genç oyuncularımıza teklifler yok. Metehan Mimaroğlu ve Erhan Erentürk'e de birçok transfer teklifi var. Diğer oyuncularımızı da en iyi seviyeye çıkarıp onların da üst seviyede oynamalarını sağlıyoruz" diye konuştu.

İKİ SENE SONRA DEĞİŞİM

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, organizasyonlarının sağlıklı büyümesi açısından önemli kararlar aldıklarını ve 9 yıldır görevde olan teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile önümüzdeki yıllarda yolları ayıracaklarını açıkladı. Başkan Özkan, "A takım teknik kadrosu her 5 sezonda bir yenilenecektir. Hüseyin Eroğlu hocamızla 2 sezon daha birlikte olacağız. 2023-24 sezonundan itibaren A takım teknik direktörü yine içimizden biri olacak" ifadelerini kullandı.