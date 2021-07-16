Metehan kapışması

TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu'da forma giyen sol kanat Metehan Mimaroğlu'na Süper Lig ekiplerinden Giresunspor talip oldu. Daha önce Adana Demirspor'un kadrosuna katmak için teklif sunduğu Metehan'la bu kez Karadeniz ekibinin ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi. Altınordu ve Giresunspor yönetimi arasında pazarlıkların sürdüğü öğrenilirken, Metehan'ın önümüzdeki günlerde Giresun ekibine katılması bekleniyor. Geçen sezonun sonundan itibaren Metehan ile ilgilenen Adana Demirspor'un da İzmir ekibine son bir teklif sunmaya hazırlandığı öğrenildi. Altınordu'nun bu transferden yaklaşık 4 milyon TL bonservis geliri elde etmesi bekleniyor. Kırmızılacivertlilerin 2019-20 sezonunun devre arasında 3. Lig takımı Osmaniyespor'dan transfer ettiği 27 yaşındaki Metehan Mimaroğlu, geçen sezon takımının Play- Off finali oynamasında önemli pay sahibi olmuştu.