Enis Destan’a ‘Süper’ teklif

TFF 1. Lig'de geçen sezon Süper Lig'in kapısından dönen Altınordu'da, Enis Destan transferin gözdesi oldu. Belçika ekibi Club Brugge'nin ciddi olarak teklif yaptığı 18 yaşındaki golcü oyuncu için bu kez Trabzonspor da devreye girdi. Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'nın uzun vade için önemli bir potansiyel olarak gördüğü yıldız adayının takıma kazandırılması adına Trabzonspor İzmir ekibine resmi teklifini de iletti. Bordo-mavililerin Enis için 5 milyon lira bonservis bedeli ve artı ikinci satıştan yüzde 20 pay önerdiği ortaya çıktı.

SATIŞTAN 7.5 MİLYON LİRA KAZANDI

BU sezon Oğulcan Ülgün ve Metehan Mimaroğlu'nu satıp kasasına 7.5 milyon lira bonservis koyan kırmızı-lacivertliler, genç forvet Enis Destan için 2 milyon Euro fiyat biçmişti. Bu rakam üzerinden Belçika ekibi Club Brugge ile pazarlık halinde olan Altınordu yönetimi, Trabzonspor'a bu hafta içinde kesin yanıtını verecek.