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Haberler Altınordu Eroğlu iddialı

Eroğlu iddialı

Altınordu’nun teknik patronu Hüseyin Eroğlu, “Haftalar ilerledikçe daha güçlü olacağız. Ekibe güveniyorum” dedi

Eroğlu iddialı

25.7.2021

TFF Birinci Lig kulüplerinden Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, bu yıl da yine iddialı bir takım izleteceklerini dile getirdi. Geçen sezonki takımdan 9 futbolcuyla yollarını ayırıp, sadece 2 takviye yapan kırmızı- lacivertli ekibin teknik patronu Eroğlu, "Kadromuzdan birçok oyuncumuz gitti ama biz her yıl bunu yaşıyoruz. Hem öz kaynak sisteminden gelen gençleri hem de dış transferleri takıma adapte ediyoruz. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Oyun sistemimizin oturması anlamında yoğun çalışıyoruz. Haftalar ilerledikçe daha güçlü bir takım olacağız" dedi.

Öte yandan İzmir ekibinin altyapısında yetişen 17 yaşındaki Polat Abay'a İstanbulspor, Sarıyer, Uşakspor ve Sivas Bld talip oldu. Ayrıca Altınordu, Almanya'nın Nürnberg kulübünün U19 takımından kaleci Emre Yılmaz'ı radarına aldı.

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