Altınordu arayışta

TFF 1. Lig'de geçen sezon Play-Off finalinde kaçırdığı Süper Lig biletini yeni sezonda cebine koymayı hedefleyen Altınordu, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor, bir yandan antrenmanlarını yoğun tempoda devam ettiriyor. Dış transferde İstanbulspor'dan sol kanat Ali Dere ve Fethiyespor'dan sol kanat Anıl Arıcıoğlu ile anlaşan Altınordu, savunmaya takviye arayışını sürdürüyor.

RAKİP SOMASPOR

Yeni sezon hazırlıklarını teknik patron Hüseyin Eroğlu yönetiminde günde çift antrenmanla sürdüren Altınordu, lig öncesi 3 hazırlık maçı oynayacak. Kırmızı-lacivertliler, ilk olarak antrenmanlarını sürdürdüğü Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde bugün saat 17.30'da 2. Lig takımlarından Somaspor'u konuk edecek. İkinci provasını 1 Ağustos'ta Fethiyespor'la Muğla'da oynamayı planlayan kırmızı-lacivertliler, son özel maçında ise 6 ya da 7 Ağustos'ta Göztepe ile karşılaşacak. Bu randevu zemin bakımı süren Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın yetişmemesi halinde iki kulüpten birinin tesislerinde gerçekleşecek. Teknik patron Hüseyin Eroğlu, antrenmanlarda futbolcularla bire bir ilgileniyor.