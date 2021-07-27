  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Altınordu arayışta

Altınordu arayışta

Dış transferde İstanbulspor’dan sol kanat Ali Dere ve Fethiye’den sol kanat Anıl Arıcıoğlu ile anlaşan kırmızı-lacivertliler, savunmaya takviye arayışını da sürdürüyor.

Altınordu arayışta

27.7.2021

TFF 1. Lig'de geçen sezon Play-Off finalinde kaçırdığı Süper Lig biletini yeni sezonda cebine koymayı hedefleyen Altınordu, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor, bir yandan antrenmanlarını yoğun tempoda devam ettiriyor. Dış transferde İstanbulspor'dan sol kanat Ali Dere ve Fethiyespor'dan sol kanat Anıl Arıcıoğlu ile anlaşan Altınordu, savunmaya takviye arayışını sürdürüyor.

RAKİP SOMASPOR
Yeni sezon hazırlıklarını teknik patron Hüseyin Eroğlu yönetiminde günde çift antrenmanla sürdüren Altınordu, lig öncesi 3 hazırlık maçı oynayacak. Kırmızı-lacivertliler, ilk olarak antrenmanlarını sürdürdüğü Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde bugün saat 17.30'da 2. Lig takımlarından Somaspor'u konuk edecek. İkinci provasını 1 Ağustos'ta Fethiyespor'la Muğla'da oynamayı planlayan kırmızı-lacivertliler, son özel maçında ise 6 ya da 7 Ağustos'ta Göztepe ile karşılaşacak. Bu randevu zemin bakımı süren Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın yetişmemesi halinde iki kulüpten birinin tesislerinde gerçekleşecek. Teknik patron Hüseyin Eroğlu, antrenmanlarda futbolcularla bire bir ilgileniyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altınordu arayışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.