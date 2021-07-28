‘Görkem’li Kaf-Kaf

3. Lig 3. Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Karşıyaka'da Görkem Ali Kınay, yeni transfer gibi olacak. Geçen sezon başında şans bulamadığı gerekçesiyle ayrılmak isteyip kulüpte kalan, ardından yine forma giyemeyince kulüp arayışına geçerek Fethiyespor'a kiralanan Görkem, sezon bittikten sonra Karşıyaka'yla sözleşme yenileyerek yuvada kalmıştı. Karşıyaka genç orta saha oyuncusunun Mayıs 2022'de bitecek olan sözleşmesini 2023'e uzattı.

FORMA SAVAŞI VERECEK

Yeşil-kırmızılılarda takımın ligde Play- Off oynadığı 2018-2019 sezonunda 26, 2019-2020 sezonunda da 19 maçta forma giyip kadronun önemli isimlerinden olan futbolcu, teknik direktör Cüneyt Biçer yönetiminde yine takımın asları arasına girmeye çalışacak. Geçen sezon KSK'de 2, kiralık gittiği 3. Lig'de Play-Off yarı finali oynayan Fethiye'de 5 maçta forma giyen Görkem bu kez iddialı.