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Altınordu’da Soner sesleri

Kırmızı-lacivertliler, savunma hattı için Soner Örnek’i listesine aldı.

Altınordu’da Soner sesleri

30.7.2021

TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu'da yönetim dış transferde stoper arayışlarını sürdürürken, İzmir temsilcisine Hatayspor'dan ayrılan Soner Örnek önerildi. Geçen sezon Süper Lig'de 4 müsabakada görev alan 32 yaşındaki futbolcunun bonservisinin elinde olduğu belirtilirken, tecrübeli bir savunma oyuncusu arayan teknik heyetin nokta atışı yapmak için transferde ince eleyip sık dokuduğu ifade edildi.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Gaziantepspor altyapısından yetişen Soner, daha önce Şanlıurfaspor, Eyüpspor, Tokatspor ve Gaziantep FK kulüplerinde de oynadı. Hatayspor formasıyla 2. Lig ve 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan deneyimli defans oyuncusunun durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Soner Örnek, kariyerinde 192 maçta görev yaptı ve 12 kez rakip fileleri havalandırma başarısını gösterdi.

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