Altınordu Sağlam basıyor

ALTINORDU, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan gurbetçi sağ bek Murat Sağlam'a kanca attı. Kırmızı-lacivertliler, Almanya doğumlu 23 yaşındaki yıldız savunmacıyı kiralamak için girişimlere başladı. JSG Hameln-Land ve Wolfsburg altyapısında görev alan Murat, 2019-20 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe'de ligde sadece 1 maça çıkmıştı. Geçen sezonu kiralık olarak Çaykur Rizespor'da geçiren gurbetçi defans oyuncusu Karadeniz temsilcisinde 1 müsabakada görev aldı.

SON ANDA ELİNDEN KAÇIRMIŞTI

WOLFSBURG altyapısında yetişen Murat'ı Altınordu, iki sezon önce de kadrosuna katmak istemişti. F.Bahçe ve Trabzonspor'un da devreye girmesiyle gurbetçi oyuncu, Altınordu'yu tercih etmemişti. Kırmızı-lacivertliler o sezon Murat Sağlam'ı kadrosuna katamamıştı. Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Murat Sağlam'ın transferindeki son durum ise ilerleyen günlerde belli olacak.