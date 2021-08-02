Altınordu’da Eroğlu takımına güveniyor

TFF 1. Lig'de geçtiğimiz sezon Play- Off finalinde Altay'a yenilerek Süper Lig'i ıskalayan Altınordu'da yeni sezon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

"YAŞIN ÖNEMİ OLMAZ"

Transferde nokta atışı yapmak istediklerini belirten kırmızı-lacivertli ekibin deneyimli teknik patronu Hüseyin Eroğlu, "Almak için oyuncu almak istemiyoruz. Stoper ve sol bek arayışlarımız sürüyor. Hazır oyuncu bakıyoruz. Takıma katkı sağlayacak isimlerle ilgileniyoruz. Arayışlarımız devam ediyor. Alırsak oynayacak seviyede olacak. Mevcut kadromuzun performansından memnunum. Gençlerimiz de günden güne iyiye gidiyor. İyi bir süreç geçiriyorlar" dedi. TFF 1. Lig'de yaş ortalaması en genç takımlardan biri olan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, oyuncularına görev verirken, yaşlarına bakmadığını dile getirdi. "Futbolcunun iyi olması önemli. Genç ya da tecrübeli olması değil" diyen başarılı teknik adam, "Saha performansıyla bize uyacak oyunculara her zaman kapımız açık. Genç futbolcuların da oyunsal tecrübesi olabilir. Bizim için önemli olan oyuncunun istediklerimizi sahada uygulaması" diye konuştu.