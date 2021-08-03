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Altınordu korkutuyor

Sezon bitimiyle birlikte birçok as oyuncusunu kaybeden İzmir ekibi, hazırlık maçlarında tat vermedi

Altınordu korkutuyor

3.8.2021

TFF 1. Lig'de yeni sezon öncesi antrenmanlarını sürdüren Altınordu, ikinci hazırlık maçından da galip gelemedi, Fethiyespor'la 1-1 berabere kaldı.

SON MAÇ GÖZTEPE'YLE
İlk özel sınavında İkinci Lig takımı Somaspor'a 2-1 yenilen İzmir temsilcisi, ikinci provasında dün Muğla Atatürk Stadı'nda 3. Lig ekibi Fethiyespor'la 1-1 berabere kalarak kötü sinyaller verdi. Geçen sezon Play-Off finali oynadığı kadrosundan 9 oyuncu ile yollarını ayırıp, sadece 2 takviye yapan kırmızı-lacivertli takım, son hazırlık maçında Süper Lig temsilcisi Göztepe ile karşılaşmayı planlıyor.

NİĞDE FK'YA ASLAN TALİP OLDU
Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın sahibi olduğu ve satma kararı aldığı İkinci Lig'de mücadele eden Niğde Anadolu FK'ya Galatasaraylı iş adamlarının talip olduğu iddia edildi. Bu isimlerden bazılarının Galatasaray yönetiminde de yer aldığı ileri sürülürken, Niğde Anadolu FK'nın yeni sezonda sarı-kırmızılı ekibin pilot takımı olabileceği belirtildi.

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