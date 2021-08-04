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Altınordu’da hedef Murat

Kırmızı-lacivertliler, 2 sezon önce de kadrosuna katmak istediği Murat Sağlam’ı kiralamak istiyor

Altınordu’da hedef Murat

4.8.2021

Altınordu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan gurbetçi sağ bek Murat Sağlam'a kanca attı. Kırmızı-lacivertliler, Almanya doğumlu 23 yaşındaki yıldız savunmacıyı kiralamak için girişimlere başladı. JSG Hameln-Land ve Wolfsburg altyapısında görev alan Murat, 2019-20 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe'de ligde sadece 1 maça çıkmıştı. Geçen sezonu kiralık olarak Çaykur Rizespor'da geçiren gurbetçi defans oyuncusu Karadeniz temsilcisinde 1 müsabakada görev aldı. Wolfsburg altyapısında yetişen Murat'ı Altınordu, iki sezon önce de kadrosuna katmak istemişti. F.Bahçe ve Trabzonspor'un da devreye girmesiyle gurbetçi oyuncu, Altınordu'yu tercih etmemişti. Transferin bir kaç gün içesinde açıklanması bekleniyor.

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