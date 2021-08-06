Altınordu dağıldı

TFF 1. Lig ekibi Altınordu, 2021-2022 sezonu öncesi önemli oyuncularını bir bir kaybetti. Kırmızı-lacivertli takımda final maçına ilk 11'de çıkan 6 futbolcu ile birlikte toplam 10 oyuncu kulüple yollarını ayırdı. Dış transferde sadece İstanbulspor'dan sol kanat Ali Dere ile Fethiyespor'dan sol kanat Anıl Arıcıoğlu ile sözleşme imzalayan Altınordu, altyapıdan yetişen gençlerine sarıldı. İzmir temsilcisi as oyuncularından son olarak olan kaleci Erhan'ı Bursaspor'a gönderirken, takımın bankolarından Sinan Ankaragücü, Kahraman Göztepe, Furkan Çil Ankaraspor, Oğulcan Konyaspor, Metehan ise Adana Demirspor'la sözleşme imzaladı.

GİDEN ÇOK GELEN AZ OLDU

Fazla forma şansı bulamayan isimlerden Emre Nefiz ile Yiğithan Ümraniyespor'a gitti. Yiğit Emre Çeltik, Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a transfer oldu. Ufuk ise henüz bir kulüple anlaşmadı.