Karşıyaka’da hedef şampiyonluk

TFF 3. Lig 3. Grup'ta yer alacağı yeni sezon öncesi transfer yasağını kaldırıp kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Karşıyaka'da teknik direktör Cüneyt Biçer, şampiyonluk hedefiyle yola çıkacaklarını vurguladı. Antrenmanların iyi tempoda gittiğini ve oyuncularla iyi bir diyalog kurduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Planlarımızı oyuncu grubuna anlattık. Aynı düşüncedeyiz. Mazereti olmayan bir yılın içerisine giriyoruz. Hedefimiz net olarak şampiyonluğa oynamak. Onlar da bunun farkında" diye konuştu.

İKİ HAZIRLIK MAÇI

Öte yandan koronavirüs salgınından korunmak için Bolu kampını iptal eden ve antrenmanlarını kendi tesislerinde sürdüren yeşilkırmızılılar, 16-21 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahisar'da kısa bir kamp dönemi daha geçirecek. Yeşil-kırmızılı ekip bu kampta en az iki hazırlık maçı oynamayı planlıyor. Kaf-Kaf, 21 Ağustos'ta İzmir'e döndükten sonra lig öncesi Ege'nin güçlü temsilcisi Nazilli Belediyespor'la kendi tesislerinde, 2. Lig'e yeni çıkan Somaspor'la ise deplasmanda iki özel karşılaşma daha yapacak. Bu iki özel karşılaşma teknik heyete, yeni sezon öncesi yeşilkırmızılıların son durumunu görme fırsatını sunacak.

İMZALAR ÇOK YAKIN

KARŞIYAKA'DA transfer yasağını kaldırmaya çalışan yönetimin diğer yandan dış transfer çalışmalarına başladığı bildirildi. Geçen sezonki kadrosundan 8 futbolcuyla yollarını ayıran yeşilkırmızılılar, teknik direktör Cüneyt Biçer'in raporuyla yapılacak takviyeler için düğmeye bastı. Kaf-Kaf'ın dış transferde 4 oyuncuyla el sıkıştığı öğrenilirken, bu futbolcuların Cüneyt Biçer'in eski öğrencileri olduğu ifade edildi.