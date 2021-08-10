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Altınordu'da Kürşad iddiası

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun gurbetçi ön libero Kürşad Sürmeli ile ilgilendiği öğrenildi.

Altınordu'da Kürşad iddiası
DHA

10.08.2021, 15:45

Hollanda doğumlu 25 yaşındaki futbolcu geçen sezon ilk yarıda FC Dordrecht, ikinci devrede ise MVV Maastricht forması giydi. 2017-18'in devre arasında Adanaspor'a transfer olup, kısa süre sonra forma giymeden ayrılan Kürşad, 2018-19'da Giresunspor'da top koşturdu.

1.90 boyundaki gurbetçi futbolcu stoperde ve orta sahada da görev alabiyiyor. Kürşad Sürmeli ile Bandırmaspor'un ciddi şekilde ilgilendiği ancak gurbetçi savunmacının henüz resmi sözleşme imzalamadığı ifade edildi.

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