Hollanda doğumlu 25 yaşındaki futbolcu geçen sezon ilk yarıda FC Dordrecht, ikinci devrede ise MVV Maastricht forması giydi. 2017-18'in devre arasında Adanaspor'a transfer olup, kısa süre sonra forma giymeden ayrılan Kürşad, 2018-19'da Giresunspor'da top koşturdu.
1.90 boyundaki gurbetçi futbolcu stoperde ve orta sahada da görev alabiyiyor. Kürşad Sürmeli ile Bandırmaspor'un ciddi şekilde ilgilendiği ancak gurbetçi savunmacının henüz resmi sözleşme imzalamadığı ifade edildi.
Altınordu'da Kürşad iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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