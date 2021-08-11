Altınordu Kürşad’ın peşinde

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun gurbetçi ön libero Kürşad Sürmeli ile ilgilendiği öğrenildi. Hollanda doğumlu 25 yaşındaki futbolcu geçen sezon ilk yarıda FC Dordrecht, ikinci devrede ise MVV Maastricht forması giydi. 2017-2018'in devre arasında Adanaspor'a transfer olup, kısa süre sonra forma giymeden ayrılan Kürşad, 2018-2019'da Giresunspor'da top koşturdu. 1.90 boyundaki gurbetçi futbolcu stoperde ve orta sahada da görev alabiliyor. Kürşad Sürmeli ile Bandırmaspor'un ciddi şekilde ilgilendiği ancak gurbetçi savunmacının henüz resmi sözleşme imzalamadığı ifade edildi. İzmir ekibi, şuana kadar İstanbulspor'dan Ali Dere, Fethiyespor'dan Anıl Arıcıoğlu'nu kadrosuna katarken, Oğulcan Ülgün Konyaspor'a, Metehan Mimaroğlu Adana Demirspor'a, Erhan Erentürk Bursaspor'a, Furkan Çil Ankaraspor'a ve Kahraman Demirtaş da Göztepe ile anlaşmıştı.



EROĞLU: ÇOK SAVAŞACAĞIZ

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, lige iyi başlayacaklarını söyledi. Eroğlu, "Savaşan bir takım yarattık. Altınordu mücadelesiyle yine adından söz ettirecektir" dedi.





Altınordu Başkanın Seyit Mehmet Özkan, sporcu yetiştirmeye devam edeceklerini söyledi.



AKADEMİ İŞ BAŞI YAPTI

Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U19- 18 ve U17-16 takımları bir araya gelerek, yeni sezon çalışmalarına başladı. Antrenman öncesi açılış töreni düzenlendi. Başkan Seyit Mehmet Özkan, Türk futbolunun geleceğinin bu topraklarda yattığını söyledi. Avrupa'ya futbolcu gönderen bir kulüp olduklarını belirten Özkan, "Fabrika işlemeye devam edecek. Gençlerimiz bizim gözbebeğimiz. Biz hayatımızı ömrümüzü bu toprakların çocuklarına adadık. Şuan A takımda 11 tane altyapı oyuncumuz var" dedi.