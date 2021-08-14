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Haberler Altınordu Altınordu ilk maçına çıkacak

Altınordu ilk maçına çıkacak

TFF 1. Lig'de geçen sezon play-off finaline kadar yükselmesine rağmen Süper Lig vizesi alamayan Altınordu, 2021-2022 sezonundaki ilk maçında yarın deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

Altınordu ilk maçına çıkacak
AA

14.08.2021, 10:45

Osmanlı Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak Ankara Keçiörengücü-Altınordu karşılaşmasında hakem Oğuzhan Çakır görev yapacak.

Altınordu, geçen sezon rakibine İzmir'de 2-0, Ankara'da da 5-3 mağlup oldu.

Şimdiye kadar Ali Dere, Kürşad Sürmeli ve Anıl Arıcıoğlu'nu transfer eden Altınordu'da geçen sezon kadroda yer alan kaleci Erhan Erentürk, Metehan Mimaroğlu, Oğulcan Ülgün, Ufuk Budak, Kahraman Demirtaş, Yiğit Emre Çeltik, Furkan Çil, Fatih Aktay, Sinan Osmanoğlu ve Emre Nefiz gibi isimler, takımdan ayrıldı.


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