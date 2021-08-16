Altınordu puanı kaptı

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Altınordu, deplasmanda Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibi, 1 puanı 90+3'te attığı golle kaptı. 5. dakikada Feytullah'ın soldan ortasında Mehmet'in ters vuruşunda top yan direkten geri geldi. 11'deBurak Aydın'ın soldan kullandığı köşe atışında Eze'nin kafa şutunda top üstten az farkla dışarıya gitti. 14'te Burak İnce'nin altı pas içinde vuruşunda Keçiörengücü kalecisi Eray meşin yuvarlağı kornere atarak büyük bir tehlikeyi önledi. 28'de ev sahibi Keçiörengücü atağında Eze, Nzeza ve Burak Aydın'ın arka arkaya şutlarında Altınordu kalecisi Ali Emre Yanar gol izni vermedi. 49'da Burak Aydın'ın kornerinde Eze'nin şutunda Yusuf Arslan topu çizgi üzerinde çıkardı. 74'te Sami'nin hatasında topu kapan Eze'nin pasında Djibrilla plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.



HÜSAMETTİN KAFAYLA VURDU

89'DA kaleci Ali Emre Yanar ile karşı karşıya kalan Eze topu atua attı. 90+3'te Muzaffer'in soldan ortasında Hüsamettin kafayla skoru belirledi: 1-1.

KALE ALİ EMRE YANAR'IN OLDU

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Keçiörengücü ile oynanan maçta kaleyi Ali Emre Yanar'a teslim etti. Erhan Erentürk'ün Bursaspor'a gitmesinin ardından Yanar, takımın ilk kalecisi oldu. Genç teknik adam Hüseyin Eroğlu, ilk 11'de iki genç oyuncu tercih etti. Eroğlu, yeni profesyonel yapılan 17 yaşındaki Sami Satılmış ile 18 yaşındaki Feytullah Gürlük'ü 11'de oynattı. İzmir ekibinin İstanbulspor'dan transfer ettiği Ali Dere'nin yanı sıra tecrübeli futbolculardan Recep Aydın, Ahmet İlhan ve Ahmet Dereli de ilk 11'deydi. Hüsamettin Yener ile Şeref Özcan da yedekler arasındaydı.