1 puan sevinci

TFF 1. Lig'de sezonun ilk hafta maçında Ankara Keçiörengücü deplasmanına çıkan Altınordu, 90+3. dakikada attığı golle yenilgiden kurtuldu. Kadrosunda büyük bir değişim yaşayıp takıma henüz yeterli takviye yapamayan kırmızı lacivertliler, 73. dakikada Djibrila'nın golüyle yenik duruma düşerken, Hüsamettin son saniyede attığı golle takımına puanı getiren isim oldu. Sezona puanla başlayan İzmir ekibinde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, futbolcularının gösterdiği mücadeleden memnun kaldığını söyledi. Son dakikada atılan golün kendileri için önemli olduğunu anlatan Eroğlu, "Biz sistem takımıyız. Sahada kim görev alırsa alsın gereğini yerine getiriyor. Sezonun ilk maçları her zaman zorlu geçer. Keçiörengücü maçı da öyle oldu" dedi.

EROĞLU: DAHA İYİ OLACAĞIZ

HÜSEYİN Eroğlu şöyle devam etti: "Daha iyi olacağız. Alacağımız puanlar bize ekstra motivasyon sağlayacaktır."