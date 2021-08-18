Türk futboluna yıldızlar kazandıran Altınordu, duruşunu yeni sezonda da sürdürüyor

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Ankara Keçiörengücü deplasmanından 90+3'te attığı golle 1-1'lik beraberlikle dönen Altınordu, genç futbolcularına sarıldı. Transfer döneminde birçok önemli futbolcusuyla yollarını ayırıp yeterli takviyeler yapamayan kırmızı-lacivertlilerde teknik direktör Hüseyin Eroğlu 2000 ve üzeri yıllarda doğan 7 genç isme görev verdi.

Geçen sezon Play-Off finalini kaybeden Altınordu'da 2004'te doğan orta sahalar Sami Satılmış ile Burak İnce, 2003'lü orta saha Emircan Feytullah Gürlük, 2002'li defans Rahmi Salih Kaya ve 2001'li stoper Yusuf Can Erdemir, sezonun ilk müsabakasında 11'de yer aldı. Hüseyin Eroğlu ikinci devrede ise 2002 doğumlu golcü Enis Destan ve 2001'li orta saha Muzaffer Kocaer'e görev verdi.

Türk futboluna sayısız yıldızlar kazandıran Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder gibi yıldızların Avrupa'da futbol oynamasında çok büyük katkısı olan İzmir ekibi, yeni sezonda da yeni yıldızlarını vitrine çıkardı.

BU GURUR BİZE YETER

Başkan Seyit Mehmet Özkan, Altınordu'nun bu vatanın çocuklarına inanan ve bu nedenle yabancı futbolcu oynatmayan, felsefesi olan bir kulüp olduğunu söyledi. Özkan, "Keçiörengücü maçına 7 tane öz kaynak sporcumuz ile çıktık. Bunların ikisi daha 17 yaşında. Bu gurur bize yeter" dedi.

EMİRCAN GÜVEN VERDİ

Altınordu'nun 17 yaşındaki oyuncusu Feytullah Emircan Gürlük, Keçiörengücü ile oynanan maçta güven verdi. İzmir ekibinin altyapısında yetişen genç oyuncu gösterdiği performansla teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun gözüne girdi.

LEİPZİG'İN ENİS ISRARI

Alman ekibi RB Leipzig, Altınordu'nun genç yıldızı Enis Destan'ın peşini bırakmıyor. İzmir ekibiyle temaslarını sıklaştıran Leipzig'in Enis Destan transferini bitirmek için bir görüşme daha yapacağı öğrenildi. Enis, Süper Lig kulüplerinden Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da listesinde yer alıyor. Ümit Milli Takım'ın yanı sıra bir kez A Milli Takım'a davet edilen genç santrfor da kariyerini Bundesliga'da sürdürmek istiyor. Altınordu daha önce 2016'da milli stoper Çağlar Söyüncü'yü Bundesliga takımı Freiburg'a göndermişti.

HÜSEYİN EROĞLU: ONLARA İNANDIK

ALTINORDU'DA Keçiörengücü karşısında oynanan futbol ve genç futbolcuların sergiledikleri mücadele

ile tam not alırken, teknik direktör Hüseyin Eroğlu herkesin performansından memnun kaldığını söyledi. Genç futbolcuların takım sistemine çabuk bir şekilde adapte olduğunu belirterek, "Sezona zorlu bir deplasmanda başladık. Son dakikalara kadar yenilgiyi kabul etmedik ve evimize puanla döndük. Takımımız her geçen hafta çok daha iyi bir duruma gelecektir. 2000'li yıllarda doğan birçok oyuncumuza görevlerini verdik ve onlara inandık. Futbolcularımız bizi mahcup etmedi. Hepsine güvenimiz

tam" açıklamasını yaptı.