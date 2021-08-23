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Haberler Altınordu Keyifler kaçtı

Keyifler kaçtı

Evinde Tuzlaspor’a 3-1 yenilen Altınordu’da hayal kırıklığı yaşanıyor. Teknik direktör Eroğlu üzgün olduklarını söyledi.

Keyifler kaçtı

23.8.2021

TFF 1. Lig'de yeni sezona Keçiörengücü beraberliği ile başlayan Altınordu, 2. haftada hayal kırıklığı yaşadı. Evinde Tuzlaspor'a 3-1 mağlup olan kırmızı- lacivertlilerde keyifler kaçtı. Geçen sezon Play-Off finalinde Altay'a 1-0 kaybedip Süper Lig'in kapısından dönen İzmir ekibinde transferde yeteri kadar hamle yapılamaması da takımı olumsuz etkiledi. Birçok as futbolcusuyla yollarını ayıran Altınordu sadece 2 takviye yapabildi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ise rakipleri Tuzlaspor'un fiziksel olarak kendilerinden üstün olduğunu söyledi. İlk yarıda rüzgara karşı oynadıklarını ve rakiplerinin bunun avantajıyla ilk devreyi 3-1 önde tamamladığını kaydeden Eroğlu, "İkinci yarıda skoru çevirmeye çalışsak da yanaşamadık" dedi.

İSTEDİĞİMİZİ YAPAMADIK
EROĞLU şöyle devam etti: "İkinci yarıda baskılı bir oyun vardı ama pozisyonları sonuçlandıramadık. Üzgünüz."

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