TFF 1. Lig'de yeni sezona Keçiörengücü beraberliği ile başlayan Altınordu, 2. haftada hayal kırıklığı yaşadı. Evinde Tuzlaspor'a 3-1 mağlup olan kırmızı- lacivertlilerde keyifler kaçtı. Geçen sezon Play-Off finalinde Altay'a 1-0 kaybedip Süper Lig'in kapısından dönen İzmir ekibinde transferde yeteri kadar hamle yapılamaması da takımı olumsuz etkiledi. Birçok as futbolcusuyla yollarını ayıran Altınordu sadece 2 takviye yapabildi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ise rakipleri Tuzlaspor'un fiziksel olarak kendilerinden üstün olduğunu söyledi. İlk yarıda rüzgara karşı oynadıklarını ve rakiplerinin bunun avantajıyla ilk devreyi 3-1 önde tamamladığını kaydeden Eroğlu, "İkinci yarıda skoru çevirmeye çalışsak da yanaşamadık" dedi.

İSTEDİĞİMİZİ YAPAMADIK

EROĞLU şöyle devam etti: "İkinci yarıda baskılı bir oyun vardı ama pozisyonları sonuçlandıramadık. Üzgünüz."