  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Şansı tutuyor

Şansı tutuyor

Pazar günü İstanbulspor’a konuk olacak Altınordu, rakibiyle daha önce oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 berabererlik 1 yenilgi aldı

Şansı tutuyor

24.8.2021

TFF 1. Lig'in ilk iki maçında deplasmanda Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan ardından evinde Tuzlaspor'a 3-1 yenilen Altınordu'da gözler pazar günü dışarıda oynayacağı İstanbulspor maçına çevrildi. İzmir ekibi rakibini gözüne kestirirken, İstanbulspor'a karşı da şansı tutuyor. Son 4 sezonda rakibiyle 8 kez karşılaşan kırmızı- lacivertliler, sahadan 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile ayrıldı. İzmir temsilcisi deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda da üstünlük kurdu. Altınordu geçen sezon İstanbul'da oynadığı karşılaşmayı 2-1, 2019-2020'de 2-0, 2018-2019'da da 1-0 kazandı. İzmir temsilcisi 4 yıllık süreçte sadece 2017-2018 sezonunda rakibine deplasmanda 2-0 yenildi.

EROĞLU: YENİLGİNİN TELAFİSİ VAR
TEKNİK direktör Hüseyin Eroğlu, Tuzlaspor yenilgisini telafi etmek istediklerini söyledi. Eroğlu, "Kazanarak yol almak istiyoruz. İstanbulspor maçıyla bunu sağlayabiliriz. Futbolcularıma güveniyorum" dedi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şansı tutuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.