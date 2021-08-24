TFF 1. Lig'in ilk iki maçında deplasmanda Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan ardından evinde Tuzlaspor'a 3-1 yenilen Altınordu'da gözler pazar günü dışarıda oynayacağı İstanbulspor maçına çevrildi. İzmir ekibi rakibini gözüne kestirirken, İstanbulspor'a karşı da şansı tutuyor. Son 4 sezonda rakibiyle 8 kez karşılaşan kırmızı- lacivertliler, sahadan 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile ayrıldı. İzmir temsilcisi deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda da üstünlük kurdu. Altınordu geçen sezon İstanbul'da oynadığı karşılaşmayı 2-1, 2019-2020'de 2-0, 2018-2019'da da 1-0 kazandı. İzmir temsilcisi 4 yıllık süreçte sadece 2017-2018 sezonunda rakibine deplasmanda 2-0 yenildi.

EROĞLU: YENİLGİNİN TELAFİSİ VAR

TEKNİK direktör Hüseyin Eroğlu, Tuzlaspor yenilgisini telafi etmek istediklerini söyledi. Eroğlu, "Kazanarak yol almak istiyoruz. İstanbulspor maçıyla bunu sağlayabiliriz. Futbolcularıma güveniyorum" dedi