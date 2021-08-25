Altınordu'nun İstanbul mesaisi

TFF 1. Lig'deki ilk 2 maçında Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalıp, Tuzlaspor'a 3-1 yenilerek 1 puanla 14. sıraya yerleşen Altınordu'da gözler pazar günü deplasmanda oynanacak İstanbulspor karşılaşmasına çevrildi. Alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen kırmızı-lacivertliler, henüz puanla tanışamayan rakibini mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Genç ağırlıklı kadrosuyla sezona başlayan İzmir temsilcisinde dış transfer çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi. Şimdiye kadar sol kanat Ali Dere ve Anıl Arıcıoğlu ile ön libero Kürşad Sürmeli'yi kadrosuna katan Altınordu, savunmaya takviye yapmayı planlıyor.

SÜLÜNGÖZ İLE GÖRÜŞECEKLER

YÖNETİM ilk görüşmede olumlu sonuç alamadığı Altaylı gurbetçi stoper Berkay Sülüngöz'le ikinci kez masaya oturacak ve transferi bitirmeye çalışacak.

MURAT GERMEN'DEN KALECİ ALDILAR

ALTINORDU, Manisa'nın altyapıdaki lokomotif ekibi Murat Germen Spor Kulübü'nden kaleci Metehan Başar'ı transfer etti. Daha önce birçok oyuncusunu İzmir ekibine veren Murat Germen'de sevinç yaşanıyor.