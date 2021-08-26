Altınordu’da panik yok

TFF 1. Lig'de sezona altyapı ağırlıklı kadrosuyla başlayan ve ilk 2 haftada 1 puan toplayan Altınordu'da başkanvekili Barış Orhunbilge, önümüzdeki maçlarda çıkışa geçeceklerini söyledi. Geçen sezon Play- Off finali oynadığı kadrodan 10 oyuncusuyla yollarını ayırıp, 3 takviye yapan İzmir ekibi akademiden yetişen gençlerini A takıma monte etti. Son olarak iç sahadaki Tuzlaspor maçında altyapı patentli 8 oyuncusuna ilk 11'de yer veren kırmızı-lacivertliler, sahadan 3-1 yenik ayrılmasına rağmen moral bozmadı. A takımda bu sezon akademiden 19 oyuncunun yer aldığını dile getiren başkanvekili Barış Orhunbilge, "Gençlerimizin A takım antrenmanlarına alışma süreçleri olacak. Henüz sezon başındayız. En kısa sürede istediğimiz sonuçları alacağız" dedi.

ORHUNBİLGE: BİZİM YOLUMUZ BELLİ

ORHUNBİLGE şöyle devam etti: "Oyuncularımızın uyum dönemi birkaç hafta daha sürecek. İyi skorlar alırsak genç kadromuz özgüven kazanacaktır. Bizim yolumuz belli."