  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Altınordu’da panik yok

Altınordu’da panik yok

Başkan vekili Barış Orhunbilge ilk 2 haftada 1 puan topladıklarını, ancak en kısa sürede istenilen sonuçları alacaklarını ifade etti.

Altınordu’da panik yok

26.8.2021

TFF 1. Lig'de sezona altyapı ağırlıklı kadrosuyla başlayan ve ilk 2 haftada 1 puan toplayan Altınordu'da başkanvekili Barış Orhunbilge, önümüzdeki maçlarda çıkışa geçeceklerini söyledi. Geçen sezon Play- Off finali oynadığı kadrodan 10 oyuncusuyla yollarını ayırıp, 3 takviye yapan İzmir ekibi akademiden yetişen gençlerini A takıma monte etti. Son olarak iç sahadaki Tuzlaspor maçında altyapı patentli 8 oyuncusuna ilk 11'de yer veren kırmızı-lacivertliler, sahadan 3-1 yenik ayrılmasına rağmen moral bozmadı. A takımda bu sezon akademiden 19 oyuncunun yer aldığını dile getiren başkanvekili Barış Orhunbilge, "Gençlerimizin A takım antrenmanlarına alışma süreçleri olacak. Henüz sezon başındayız. En kısa sürede istediğimiz sonuçları alacağız" dedi.

ORHUNBİLGE: BİZİM YOLUMUZ BELLİ
ORHUNBİLGE şöyle devam etti: "Oyuncularımızın uyum dönemi birkaç hafta daha sürecek. İyi skorlar alırsak genç kadromuz özgüven kazanacaktır. Bizim yolumuz belli."

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altınordu’da panik yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.