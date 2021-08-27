  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Altınordu’nun milli gururu

Altınordu’nun milli gururu

Altınordu’nun milli gururu

27.8.2021

TFF 1. Lig'de ilk iki haftayı 1 puanla geçerek sezona umduğu gibi başlayamayan Altınordu'da milli gurur yaşanıyor. Ümit Milli Takım'ın 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde Belçika ve İskoçya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Kırmızı- lacivertliler, 3'er oyuncu ile Antalyaspor'la birlikte Ümit Milli Takım'a en çok futbolcu gönderen takım oldu. İzmir ekibinde savunmada görev yapan Yusuf Can Esendemir, orta saha oyuncusu Burak İnce ve golcü Enis Destan, Ümit Milli Takım aday kadrosuna davet alan isimler oldu.

RAKİP İSTANBULSPOR
Millilerin 3 Eylül'de Belçika, 7 Eylül'de ise İskoçya ile Bursa'da oynayacağı karşılaşmalarda Altınordulu Yusuf Can, Burak ve Enis'in görev almaları bekleniyor. Bu arada pazar günü İstanbulspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Altınordu'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor, Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, tüm planlarını İstanbul'dan 3 puanla dönmek üzerine kuruyor.

BURAK HAKERLER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altınordu’nun milli gururu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.