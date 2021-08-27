Altınordu’nun milli gururu

TFF 1. Lig'de ilk iki haftayı 1 puanla geçerek sezona umduğu gibi başlayamayan Altınordu'da milli gurur yaşanıyor. Ümit Milli Takım'ın 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde Belçika ve İskoçya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Kırmızı- lacivertliler, 3'er oyuncu ile Antalyaspor'la birlikte Ümit Milli Takım'a en çok futbolcu gönderen takım oldu. İzmir ekibinde savunmada görev yapan Yusuf Can Esendemir, orta saha oyuncusu Burak İnce ve golcü Enis Destan, Ümit Milli Takım aday kadrosuna davet alan isimler oldu.

RAKİP İSTANBULSPOR

Millilerin 3 Eylül'de Belçika, 7 Eylül'de ise İskoçya ile Bursa'da oynayacağı karşılaşmalarda Altınordulu Yusuf Can, Burak ve Enis'in görev almaları bekleniyor. Bu arada pazar günü İstanbulspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Altınordu'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor, Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, tüm planlarını İstanbul'dan 3 puanla dönmek üzerine kuruyor.

BURAK HAKERLER