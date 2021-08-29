Altınordu çıkış arıyor

TFF 1. Lig'de ilk 2 maçından 1 puan çıkaran Altınordu, bugün 3. hafta mücadelesinde İstanbulspor'a konuk olacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak randevuda Bülent Birincioğlu düdük çalacak. Maç beIN Sports Max HD 2 ile TRT Türk'ten canlı olarak yayınlanacak. Sezona Ankara Keçiörengücü deplasmanında 1-1'lik beraberlikle başlayan İzmir ekibi geçen hafta evinde Tuzlaspor'a 3-1 mağlup oldu. Henüz puanla tanışamayan İstanbulspor ise evinde Manisa FK'ya 4-3, deplasmanda Ümraniyespor'a 2-0 kaybetti. İstanbul'da ilk galibiyetini almayı hedefleyen kırmızı-lacivertlilerde, ayak bileği burkulan orta saha oyuncusu Metehan Yılmaz dışında eksik yok.

EROĞLU: GALİBİYET İSTİYORUZ

TEKNİK direktör Hüseyin Eroğlu İstanbulspor'u yenerek galibiyetle tanışacaklarını söyledi. Eroğlu, "Alacağımız galibiyet genç oyuncularımızı daha fazla motive edecektir. İzmir'e 3 puanla döneceğiz" dedi.

ENİS'İ SALZBURG RESMEN İSTEDİ

ALTINORDU'NUN yıldız oyuncusu Enis Destan'a Avusturya ekibi Red Bull Salzburg'tan resmi teklif geldi. 19 yaşındaki golcü oyuncu için Altınordu'ya 2.5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 30 pay teklif eden Avusturya ekibi genç oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor