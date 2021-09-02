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Altınordu Volkan’ı kaptı

Defansı güçlendirmeye çalışan İzmir temsilcisi, Konyaspor ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

Altınordu Volkan’ı kaptı

2.9.2021

TFF 1. Lig'de oynadığı 3 maçta galibiyet yüzü görmeyen ve düşme hattında yer alan Altınordu, Süper Lig temsilcisi Konyaspor'la sözleşmesi sona eren stoper Volkan Fındıklı ile 1+1 yıl opsiyonlu sözleşme imzaladı. Volkan Fındıklı, "Altınordu ailesine katıldığım için çok mutluyum. Hedefleri ve kendine özgü sistemi olan bir kulübe geldim. Bu takımın içinde bulunup katkı vermek için sabırsızlanıyorum. Bu süreçte bana kulüp yapısını ve hedeflerini anlatan ve Altınordu'ya gelmeme vesile olan teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu ve başkan Vekilimiz Barış Orhunbilge'ye teşekkür ediyorum. Umarım başarılı, sakatlıksız ve güzel bir sezon geçiririz" dedi.

TAKVİYELER DEVAM EDECEK
GEÇEN sezon Play-Off finali oynayan kadrosu büyük oranda dağılan, altyapısında yetişen Enis Destan'ı da Avrupa'ya uğurlamaya hazırlanan Altınordu'da takviyelerin süreceği belirtildi.

NİĞDE ANADOLU FK G.SARAY'A SATILDI
Altınordu, 2. Lig'de yer alan hazırlayıcı takımı Niğde Anadolu FK'nın satışı konusunda Galatasaraylı iş adamlarıyla el sıkıştı. Kulübün satışı konusunda işlemlerin başladığı öğrenilirken, İzmir ekibinin bu anlaşma ile kasasına 8 milyon TL koyacağı bildirildi. Niğde Anadolu FK'nın, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın daha önce kurduklarını ve sahibinin Galatasaray olduğunu açıkladığı 1481 Futbol Grubu tarafından satın alınacağı kaydedildi.

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