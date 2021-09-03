  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Altınordu, Rıdvan Koçak’ı kadrosuna kattı

Altınordu, Rıdvan Koçak’ı kadrosuna kattı

Altınordu, 32 yaşındaki sağ bek Rıdvan Koçak ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Rıdvan Koçak, kariyerinde Orduspor, Körfez Belediye, İskenderun Demir Çelikspor, Ünyespor, Adana Demirspor, Kahramanmaraşspor, Gümüşhanespor, Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor ve Menemenspor formaları giymişti.

Altınordu, Rıdvan Koçak’ı kadrosuna kattı

03.09.2021, 10:45

TFF 1. Lig'de ilk 3 haftada sadece 1 puan alabilen Altınordu, kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor. Kırmızı-lacivertliler, transfer çalışmaları kapsamında geçtiğimiz sezon Menemenspor'da forma giyen ve serbest statüde bulunan Rıdvan Koçak'ı kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, 32 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.



Rıdvan Koçak, kariyerinde Orduspor, Körfez Belediye, İskenderun Demir Çelikspor, Ünyespor, Adana Demirspor, Kahramanmaraşspor, Gümüşhanespor, Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor ve Menemenspor formaları giymişti. Kariyeri boyunca 310 resmi maça çıkan Rıdvan Koçak, bu maçlarda 30 gol atma başarısı gösterdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altınordu, Rıdvan Koçak’ı kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.