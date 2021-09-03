Altınordu’da Rıdvan tamam

TFF 1. Lig'de ilk 3 maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak milli maç arasına düşme hattında giren Altınordu, dış transferde gaza bastı. Kırmızı-lacivertliler, dış transferde 5. imzayı sağ bek Rıdvan Koçak'a attırmaya hazırlanıyor. Son 1.5 sezonda İzmir ekibi Menemenspor'da görev yapan 32 yaşındaki savunma oyuncusunun kırmızı-lacivertli kulüple prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.Başarılı savunmacının ufak pürüzlerin de giderilmesinin ardından 1-2 gün içinde resmi imzayı atacağı belirtildi. Orduspor'da profesyonel olan Rıdvan Koçak, ardından Körfezspor, İskenderunspor, Ünyespor, Adana Demirspor, Kahramanmaraşspor, Gümüşhanespor, Ankara Keçiörengücü ve Bandırmaspor'da da görev aldı. İzmir temsilcisi daha önce dış transferde Ali Dere, Anıl Arıcıoğlu, Kürşad Sürmeli ve Volkan Fındıklı ile anlaşma sağlamıştı. Sarı-lacivertli, yönetim transfer harekatına ara vermeden devam ediyor.

HÜSEYİN EROGLU, TAKIMA GÜVENİYOR

LİGE ilk üç maçta 1 puan toplayarak başarısız bir giriş yapan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu takımına güveniyor. Başarılı çalıştırıcı milli aranın kendilerine iyi geleceğini belirtti.